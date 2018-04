Paok, il presidente Savvidis squalificato tre anni

Tre anni di squalifica. Questa la sentenza del Giudice Sportivo nei confronti di Ivan Savvidis. Il presidente del Paok Salonicco era entrato in campo con una pistola nel corso del match contro l'Aek Atene per protestare contro l'arbitro, 'colpevole' di aver annullato un gol alla propria squadra.



In seguito a questo episodio il Governo aveva deciso di sospendere il campionato greco: grazie alla mediazione della Fifa e alla promessa dei club di varare misure anti-violenza la sospensione è stata revocata e questo weekend il torneo riprenderà.



Oltre alla squalifica di Savvidis, per il Paok è stata disposta anche la sconfitta a tavolino con l'Aek, una multa di 100 mila euro, tre punti di penalizzazione per questa stagione e due per la prossima.