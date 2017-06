Panico, esordio storico da ct: il Var "cancella" un rigore

Giornata doppiamente storica per il calcio italiano: al 'Bentegodi' di Verona l'atteso esordio sulla panchina della nazionale Under 16 di Patrizia Panico, prima donna ad allenare una nazionale maschile azzurra (sostituiva Zoratto, impegnato con l'Under 19) è coinciso infatti con il primo calcio di rigore annullato grazie all'ausilio del VAR (Video Assistant Reefere). Al 28' del secondo tempo dell'amichevole tra l'Italia e i pari età della Germania, terminata con il risultato di 4-1 per i tedeschi, Daniele Orsato ha prima concesso e poi annullato un calcio di rigore in favore della Germania. E così per la prima volta in Italia la cosiddetta 'moviola in campo' ha portato all'annullamento di un penalty, una decisione presa in soli 14 secondi dopo che i video assistenti arbitrali Gianluca Rocchi e Paolo Valeri hanno appurato la posizione di partenza in netto fuorigioco dell'attaccante tedesco Grimm, steso poi in area di rigore da Russo.



Nessun dubbio invece sugli altri cinque gol che hanno deciso la prima amichevole tra le nazionali Under 16 di Italia e Germania (la seconda sfida è in programma venerdì a Caldiero Terme): il neo entrato Piccoli ha realizzato su assist di Tonin il gol della bandiera per gli azzurri sul 4-0 per i rivali. "Il mio esordio da tecnico? - ha commentato la Panico - L'attenzione mediatica è stata enorme, ma sono sempre rimasta serena. Sono una persona molto equilibrata, che non si lascia trasportare dalle emozioni anche se devo ammettere che ascoltare l'inno mi trasmette sempre una bellissima sensazione. Rappresentare l'Italia è da sempre per me motivo di grande orgoglio".