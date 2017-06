Panathinaikos, i tifosi vogliono la testa di Stramaccioni

Non è un momento facile per Andrea Stramaccioni sulla panchina del Panathinaikos: l'allenatore italiano ha perso 3-0 il derby contro l'Olympiacos, scendendo a -7 proprio dai rivali cittadini. Una partita storta, persa già nel primo tempo con i gol subiti da Botia, Elyounoussi e Ideye. Nella ripresa l'ex laziale Ledesma ha anche sbagliato il rigore che poteva riaprire i giochi per il Pana.



La situazione nel club di Atene è rovente, i tifosi vogliono la testa di Stramaccioni che per il momento è stato confermato anche se gli è stata affiancata una persona esterna che gestisca i rapporti con la società e i giornali greci parlano di come il ds Gilberto sia alla ricerca di un nuovo allenatore. A proposito di media, un quotidiano greco è uscito in edicola con il titolo "Porca miseria" riferito proprio a Strama, una sorta di revival delle critiche a Ranieri quando allenava la nazionale greca (anche se con un titolo più forte...).

IL PRECEDENTE DI RANIERI