Panama, "nonnina" eroe nazionale per l'invasione

[Vídeo] Una abuela que interrumpió el partido de Panamá contra Costa Rica, fingió desmayos para perder tiempo, ahora es "héroe nacional" pic.twitter.com/EMhM6s684o — Juan Pasten (@juanpasten2010) 12 ottobre 2017

A Panama hanno trovato un altro eroe nazionale e non è, autore del gol partita contro lache ha consentito al piccolo stato centroamericano di conquistare il primo Mondiale della propria storia. Il personaggio in questione è una donna di nomee ha i capelli bianchi di chi ne ha viste tante, ma forse quello che ha fatto le martedì sera non l'ha mai visto nessuno.La "abuelita" ("nonnina"), come l'hanno affettuosamente ribattezzata a Panama, ha fatto invasione di campo nel finale della gara fingendo di svenire. Motivo? Facile, lo stesso che ha indotto il raccattapalle a fare uno scatto da centometrista e spazzare via il pallone il più lontano possibile: perdere tempo."Non mi importava di nulla - ha raccontato lei ai media locali - è che la polizia voleva buttarmi fuori, allora io facevo finta di svenire di nuovo. Quando sono arrivati i poliziotti mi hanno chiesto 'Che succede, signora?' e io ho risposto: 'Andiamo al Mondiale, c..., non fermatemi.. Non potevo permetterlo. Non sarei uscita dal campo finché non fosse finita la partita".