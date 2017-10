Panama, il raccattapalle diventa eroe nazionale

Panama-Costa Rica è stata una di quelle partite che, per un popolo intero, passeranno alla storia. Il Costa Rica, già qualificato, è passato in vantaggio per poi farsi rimontare e superare nel secondo tempo dai padroni di casa, che, grazie agli incastri degli altri risultati, con il gol di Torres all’87esimo si sono trovati incredibilmente al terzo posto.

A quel punto, con pochi minuti ancora da giocare, per Panama era necessario fare tutto quello che si poteva fare per mantenere quel preziosissimo vantaggio. Ed è qui che entrano in gioco gli eroi: sul finale di partita, il Costa Rica attacca e ha una rimessa laterale in zona offensiva. Il calciatore costaricense sta per prendere il pallone e battere la rimessa laterale, ma un raccattapalle di Panama, intenzionato a diventare eroe nazionale, sprinta con tutto il fiato che ha in corpo per arrivare per primo sul pallone e spazzarlo più lontano che può. Ovazione del pubblico.