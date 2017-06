Panama, Henriquez come Escobar: ucciso a colpi di pistola

Amilcar Henriquez è stato ucciso a colpi di pistola sabato mattina a Colon (Panama) davanti alla sua abitazione. Il centrocampista 33enne dell’Arabe Unido e della nazionale era insieme a due amici quando è arrivata un'auto, alcuni testimoni parlano di una Nissan rossa, dalla quale è sceso un uomo che ha sparato contro i tre. Per Henriquez non c'è stato nulla da fare mentre gli amici del calciatore del Josemar Pedro e Delano Wilson son stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.



L'agguato farebbe pensare a un regolamento di conti e richiama quanto è successo 23 anni fa ad Andrés Escobar, difensore della Colombia ucciso per 'colpa' di un autogol nei Mondiali di Usa '94.