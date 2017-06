Pallone d'Oro, Sir Alex incorona CR7: "Ha fatto un 2016 incredibile"

Il futuro vincitore del Pallone d'Oro, secondo Sir Alex Ferguson non può che essere Cristiano Ronaldo. Per il trofeo che sarà assegnato a gennaio al miglior giocatore d'Europa "non riesco a pensare a nessuno migliore di lui", chiosa il guru del calcio mondiale, 27 anni sulla panchina del Manchester, parte dei quali condivisi proprio col il fuoriclasse portoghese.

In una conversazione con il quotidiano spagnolo 'Marca', Ferguson spiega come CR7 "ha fatto un 2016 incredibile. I suoi successi sono insuperabili, ha avuto un anno meraviglioso, vincendo sia la Champions League con il Real Madrid, sia l'Europeo col Portogallo. Insomma, non riesco a pensare a nessuno migliore di Cristiano Ronaldo per alzare il pallone d'Oro".

Ferguson ha vissuto da vicino l'evoluzione del talento portoghese arrivato a Manchester appena 17enne e portato in prima squadra proprio dal tecnico scozzese, con il quale ha vinto 3 Premier consecutive (2007-2008 e 2009), una Champions (2008), un Mondiale per club (sempre nel 2008), oltre a varie coppe inglesi. "La sua consacrazione come uno dei migliori giocatori di sempre non è stata una sorpresa per me - aggiunge Ferguson - Ho imparato a conoscerlo a 17 anni e ho potuto seguire la sua crescita. Ci sono giocatori che per talento sono destinati a essere grandi ma un altro fattore essenziale è l'etica del lavoro, che è la cosa che poi ti fa diventare un giocatore completo e Cristiano ha avuto questa determinazione, con il suo desiderio quasi ossessivo di essere il migliore, il tutto sormontato da una disciplina straordinaria in allenamento. Anche da giovane - chiude Ferguson - in Premier è stato un esempio per tutti".