Pallone d'Oro, si torna all'antica: rottura Fifa-France Football

"Il Ballon d'Or torna a casa". L'annuncio arriva direttamente dal Groupe Amaury, che controlla il quotidiano France Football, sul cui sito si legge che il premio con la Fifa "appartiene ormai al passato". Nonostante un lungo mese di trattative, infatti, l'accordo tra le parti non è stato trovato e così il premio per il miglior calciatore dell'anno tornerà ad essere assegnato dai voti dei giornalisti dalla testata francese, che si separa dalla Fifa dopo la fusione avvenuta nel 2010, quando Blatter subentrò pagando 15 milioni di euro al gruppo Amaury.

Il premio, nella formula inaugurata a partire dal 2010, veniva assegnato in base ai voti dei commissari tecnici e dei capitani di 208 nazionali, cui si aggiungevano, come da tradizione del Ballon d'Or (istituito nel 1956), i voti di 208 giornalisti, uno per ogni nazione affiliata alla Fifa. A partire dall'anno prossimo invece il Pallone d'Oro tornerà ad assere assegnato esclusivamente dai giornalisti, con la Fifa pronta a istituire nuovamente un riconoscimento proprio (come era prima con il Fifa World Player) assegnato al 100% dall'organo calcistico e indipendente dai voti dei giornalisti. Gianni Infantino è già al lavoro.