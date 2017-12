Pallone d'Oro, Maradona: "Giocassi ora ne avrei più di CR7 e Messi"

Le parole di Cristiano Ronaldo dopo il quinto Pallone d'Oro ("Sono il miglior calciatore della storia") hanno fatto discutere molti: da Florenzino Perez sino a Renato Portaluppi. Anche Diego Maradona ha voluto dire la sua, come sempre in modo molto netto: "CR7 è una meraviglia ma, se io giocassi adesso, io avrei più Palloni d'Oro di lui e Messi" le parole ad As.



Il Pibe de Oro sceglie i suoi migliori della storia: "Dite a Cristiano Ronaldo di non scherzare (ride, ndr). Per me i migliori sono stati Alfredo Di Stéfano e Cruijff. Messi, per esempio, è al livello del portoghese ma non è carismatico come lo ero io. Non può tenere discorsi motivazionali per i compagni come facevo io".



Maradona ha comunque parole di elogio per l'attaccante del Real Madrid: "Una cosa che gli riconosco è che quando la squadra ha bisogno di lui, lui c'è. È una qualità che hanno avuto in pochi dopo Cruijff".