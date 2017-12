Pallone d'Oro, lo Sri Lanka ha votato Bonucci

Cristiano Ronaldo ha vinto il Pallone d'Oro 2017 ottenendo 947 punti in totale, quasi 400 in più del secondo classificato Lionel Messi, certificando una sostanziale unanimità dei voti dei giornalisti di tutto il mondo. Eppure, qualche deviazione dalla regola c'è e viene da lontanissimo rispetto al Portogallo di CR7.



I giornalisti di Sri Lanka e Turkmenistan, infatti, non hanno inserito il portoghese in nessuna delle cinque indicazioni di voto che potevano dare. E nel primo caso, c'entra pure un italiano: secondo lo srilankese, infatti, era Leonardo Bonucci a meritare il Pallone d'Oro. L'attuale capitano del Milan è stato votato come primo davanti a De Gea, Falcao, Hazard e Kane. Il giurato del Turkmenistan invece ha votato Messi, De Bruyne, Mbappé, Dybala e Lewandowski.