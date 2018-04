Pallone d'Oro 2018, Cristiano Ronaldo favorito su Salah

Quella di Mohammed Salah si sta rivelando una stagione da Pallone d'Oro, un modo di dire che rende bene l'idea la grandezza e la costanza delle prestazioni dell'egiziano nella sua prima stagione al Liverpool. Ma, realisticamente, quante chance ha Momo di alzare il trofeo di France Football spezzando il duopolio Cristiano Ronaldo-Lionel Messi?



Secondo i bookmaker inglesi, le quotazioni di Salah sono in netto rialzo: se prima della partita contro la Roma un suo successo era dato 12 a 1, dopo la doppietta e i due assist contro gli ex compagni la possibilità si è alzata notevolmente e siamo a 2,75. Comunque meno della quotazione di Cristiano Ronaldo, a 2,63, ma meglio di Messi (5) e Neymar (15).



In un'annata come questa, però, non conteranno solo le competizioni di club: i Mondiali in Russia potranno ancora influenzare le previsioni di bookmaker e soprattutto giurati.