Pallone d'Oro 2017, vince ancora Cristiano Ronaldo

Ormai c'erano pochi dubbi, considerando record e successi del 2017 e i tanti indizi lanciati da parenti e sponsor, ma l'emozione di vincere un Pallone d'Oro rimane sempre tanta, ecco perché Cristiano Ronaldo è sembrato raggiante nella cerimonia di consegna a Parigi direttamente sulla Tour Eiffel (seguita in diretta da Premium Sport HD). "Ogni anno aspetto questo momento - le prime parole di CR7 -, è un momento incredibile della mia carriera. Ringrazio la mia squadra, la mia nazionale e chiunque mi sta vicino".



Il portoghese del Real Madrid bissa il successo dello scorso anno e raggiunge a quota cinque trofei personali il rivale di sempre Leo Messi: sono loro i calciatori ad aver vinto più Palloni d'Oro nella storia. E, infatti, dietro CR7 in classifica c'è proprio l'argentino del Barcellona, con il loro erede, Neymar, sul gradino più basso del podio.



Con questo Pallone d'Oro sono cinque anche i trofei alzati da gennaio a dicembre del 2017: Liga, Champions League, Supercoppa Uefa, Supercoppa spagnola e, appunto, il premio di France Football deciso dai giornalisti di tutto il mondo.



Un grande quarto posto per Gianluigi Buffon, primo degli italiani, il che fa sorgere più di un rimpianto sulla volontà del portiere della Juventus di ritirarsi a fine stagione. Bonucci chiude 21° mentre, per quanto riguarda le posizioni dei calciatori che giocano in serie A, Dybala il migliore al 15° posto, Dzeko 28° batte Mertens di una posizione.