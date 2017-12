Pallone d'Oro 2017, la cerimonia su Premium

Cristiano Ronaldo verso il quinto Pallone d'Oro: giovedì 7 dicembre la cerimonia della consegna del più prestigioso trofeo calcistico a livello personale sarà in diretta dalle 19:30 su Premium Sport HD all'interno di YouPremium, condotto da Sandro Sabatini ed Eleonora Boi. Tra gli ospiti non poteva mancare Luis Suarez, che il Pallone d’Oro lo conosce molto bene, avendolo conquistato nel 1960. Insieme a lui ci sarà Pierluigi Pardo con Dario Donato, inviato da Parigi per tutte le interviste.



Il portoghese del Real Madrid favoritissimo: nonostante un finale di annata in calo (così come la squadra di Zidane), i successi della scorsa stagione pesano tantissimo, dalla Champions League alla Liga passando per la Supercoppa Uefa e quella spagnola.



In caso di successo CR7 conquisterebbe il quinto Pallone d'Oro in carriera dopo quelli del 2008, 2013, 2014 e 2016 pareggiando così Leo Messi. Nel Pallone d'Oro marcato France Football votano 173 giornalisti da tutto il mondo che devono stabilire un podio assegnando 5 punti al primo giocatore, 3 al secondo e 1 al terzo: la somma determina la classifica finale.



Tra i 30 candidati, solo due italiani (Buffon e Bonucci) e tre stranieri che giocano in serie A: Dybala (Juventus), Dzeko (Roma) e Mertens (Napoli).

I 30 CANDIDATI

Aubameyang (Borussia Dortmund)

Benzema (Real Madrid)

Bonucci (Juventus/Milan)

Buffon (Juventus)

Cavani (PSG)

Coutinho (Liverpool)

De Bruyne (Manchester City)

De Gea (Manchester United)

Dybala (Juventus)

Dzeko (Roma)

Falcao (Monaco)

Griezmann (Atletico Madrid)

Hazard E. (Chelsea)

Hummels (Bayern Monaco)

Isco (Real Madrid)

Kane (Tottenham)

Kanté (Chelsea)

Kroos (Real Madrid)

Lewandowski (Bayern Monaco)

Mané (Liverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Mbappé (Monaco/PSG)

Mertens (Napoli)

Messi (Barcellona)

Modric (Real Madrid)

Neymar (Barcellona/PSG)

Oblak (Atletico Madrid)

Ramos S. (Real Madrid)

Ronaldo (Real Madrid)

Suarez (Barcellona) ​