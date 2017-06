Pallone d'Oro 2016, Cristiano Ronaldo trionfa per la quarta volta

Cristiano Ronaldo ha vinto il suo quarto Pallone d'Oro: questa sera è arrivata l'ufficialità di France Football (di cui, salvo fake e photoshop, era già trapelata una copertina che certificava la notizia) che ogni anno premia il miglior calciatore dell'anno. Alle spalle di Ronaldo si sono piazzati Messi e Griezmann.



Da questa edizione il Pallone d'Oro torna premio deciso dai voti dei soli giornalisti, dopo sei anni di unione con il Fifa World Player (che prevede anche i voti di allenatori e capitani delle nazionali Fifa). Nel corso degli anni, il trofeo si è trasformato più in un premio alle vittorie di squadra che ai risultati del singolo giocatore, ecco perché il portoghese è il grande favorito per il 2016.



Non che CR7 avesse pochi argomenti personali (basterebbe citare i 51 gol in 55 partite) da mettere sul tavolo ma la vittoria in Champions League a San Siro e lo storico successo agli Europei con il Portogallo hanno spinto il portoghese davanti a Leo Messi e agli altri 28 finalisti (tra cui anche Buffon, Dybala e Higuain) nella corsa al nuovo Pallone d'Oro. Ronaldo, con questa vittoria, sale a quattro trofei individuali, avvicinandosi alla Pulce, fermo a quota 5. Dal 2008 solo loro due hanno vinto questo premio, per tutti gli altri è già tempo di pensare al 2017.



Gianluigi Buffon, unico italiano in corsa, è lontano dal podio ma riesce ad entrare comunque nella top ten: il portiere e capitano della Juventus è nono a parimerito con Pepe del Real Madrid.

RONALDO: "E' UNA GRANDE GIOIA PER ME"

E' un Cristiano Ronaldo commosso e orgoglioso che ha ricevuto il suo quarto Pallone d'oro consegnato da France Football. "E' una grande gioia per me", ha dichiarato in un'intervista tv all'Equipe. "Sono fiero di ricevere questo trofeo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Ogni anno per me e' una nuova sfida. Cerchero' di vincere ancora con il Real Madrid, che è la mia squadra. E di vincere il Pallone d'oro anche nel 2017".

LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO 2016

1) Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2) Leo Messi (Barcellona)

3) Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

4) Luis Suarez (Barcellona)

5) Neymar (Barcellona)

6) Gareth Bale (Real Madrid)

7) Riyad Mahrez (Leicester)

8) Jamie Vardy (Leicester)

9) Gianluigi Buffon (Juventus)

9) Pepe (Real Madrid)

11) Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

12) Rui Patricio (Sporting Lisbona)

13) Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

14) Arturo Vidal (Bayern Monaco)

14) Paul Pogba (Manchester United)

16) Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

17) Dimitri Payet (West Ham)

17) Luka Modric (Real Madrid)

17) Toni Kroos (Real Madrid)