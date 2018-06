Palermo, Zamparini: "Via sette giocatori e Stellone"

Dopo la delusione della finale playoff persa contro il Frosinone e le successive polemiche, Maurizio Zamparini prepara la rivoluzione in casa Palermo: "Senza la promozione in serie A e il relativo paracadute economico, ci servono 25 milioni di euro e quindi saremo costretti a cedere".



La lista è lunga: "Con le cessioni di Struna, Jajalo, Chochev, Rajkovic, Coronado, La Gumina e Nestorovski ho calcolato di realizzare una trentina di milioni e con questi si va avanti tracciando un programma di giovani, austerità e autonomia di gestione".



Novità anche in panchina: "Stellone non rimarrà sicuramente, ha ben altre ambizioni: vuole andare in serie A. Ripartiremo con Tedino che ci sa fare con i giovani, ed è contento di rientrare con entusiasmo".