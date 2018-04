Palermo, Zamparini sta pensando all'esonero di Tedino

È al tramonto l'avventura di Bruno Tedino sulla panchina del Palermo. Dopo la netta sconfitta in casa del Venezia, il proprietario del club siciliano, Maurizio Zamparini, sta meditando l'esonero per dare una scossa alla squadra, sembrata in crisi tecnica e atletica, e all'ambiente in vista del rush finale per la promozione in A. I candidati sono Roberto Stellone e Gianni De Biasi, l'ex ct dell'Albania stimato dal patron rosanero e desideroso di rimettersi in pista in presenza di garanzie tecniche e contrattuali che contemplino una prospettiva concreta anche per la stagione successiva.



Zamparini ha affidato al sito ufficiale rosanero il suo pensiero: “Noi ieri non abbiamo combattuto e siccome la squadra è l’immagine del suo allenatore, sto riflettendo molto perché in questo momento non mi sembra che la squadra abbia il carattere e la forza di combattere. E che non abbia la fiducia di chi la conduce. Ragion per cui sto ancora riflettendo su questa situazione qui. Chiedo pazienza ai tifosi, non mi aspettavo assolutamente una partita come quella di ieri sera. Con la squadra vista ieri sera cadono le braccia e non si va da nessuna parte. Non ho dormito tutta la notte e sto riflettendo sulle decisioni da prendere. Non me l'aspettavo, è stata la peggior partita di tutto il campionato, senza carattere. Non sarà facile ma combatteremo per farcela. Una preghiera ai tifosi: avremo bisogno dell'affetto di tutta Palermo lunedì. Dimenticate tutto e venite a sostenere la vostra squadra".