Palermo, Zamparini: "Partita illegale, Frosinone squallido e antisportivo"

Maurizio Zamparini tuona dopo la sconfitta del Palermo nel ritorno della finale Playoff di Serie B contro il Frosinone (promosso in A). Il presidente rosanero è infuriato per il rigore concesso e poi tolto ai siciliani, per i quattro palloni gettati in campo nelle fasi conclusive e l'invasione dei tifosi ciociari prima del triplice fischio dell'arbitro.



"Noi abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso e supportarlo con tutte le prove. Credo che l’arbitro abbia cambiato la decisione sul rigore perché intimidito e assediato da tutta la squadra avversaria, ma non solo. È stato intimidito tanto da non sanzionare con cartellino rosso chi ha dato una testata a Nestorovski davanti ai suo occhi. Da quel momento l'arbitro ha perso la trebisonda. Faremo i passi necessari sperando d'avere giustizia" le parole ai canali ufficiali del club.



Lo spettacolo che ha dato ieri il calcio a Frosinone - aggiunge Zamparini - è stato indecoroso, per il comportamento dei giocatori che addirittura buttavano in campo i palloni per fermare le azioni d'attacco del Palermo. Non sono stati sanzionati né dall'arbitro, né dal quarto uomo, né dal guardalinee. È avvilente vedere persone che dopo un atteggiamento antisportivo e squallido continuino a tirare fango. Denotano la qualità delle persone. Sia il presidente sia Longo. Anche a Parma successe la stessa cosa".



Infine arriva una richiesta: "Troppi episodi di questo tipo nel calcio. Mi auguro che gli enti competenti o il nuovo ministro dello sport prenda provvedimenti e apra un’inchiesta. Perché il calcio nella sua illegalità non funziona. Non è più un calcio legale”.