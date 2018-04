Palermo, Zamparini: "Abbiamo subito una porcheria, la Procura Figc indaghi"

Maurizio Zamparini all'attacco dopo la sconfitta del Palermo sul campo del Parma. "Era una partita che temevo molto per l'arbitraggio, sono cose che succedono sempre con il Parma e con Tedino. Se andate a vedere la partita dello scorso anno per l’accesso alla Serie B, tra Pordenone e Parma, è successa la stessa cosa che è accaduta nella sfida di ieri sera" l'affondo del numero uno rosanero al canale ufficiale del club.



"Quando un arbitro fa un errore è un errore, quando ne fa uno, due, tre, tutti contro il Palermo - aggiunge Zamparini - , bisogna che qualcuno vada a vedere e indaghi".



Il patron del Palermo è un fiume in piena e se la prende in parte anche con la stampa: Gara condizionata dagli errori arbitrali nel primo tempo? Certamente, anche se oggi leggo su un giornale di Palermo, allibito, che ‘forse’ il primo gol era in fuorigioco, quando tutto il resto della stampa e anche il guardalinee avevano dato fuorigioco, e per quanto riguarda il secondo gol su calcio di rigore, mi sembra molto brutto e strano dire che 'il rigore in certi casi si dà', anche se non l’ha toccato".



Quindi l'affondo finale: "Almeno Palermo dovrebbe difendere questa squadra dopo la porcheria che ha subito ieri sera. Ripeto, io sono da 35 anni nel calcio e lo ripeto, ieri sera abbiamo subito una porcheria, qualcuno alla Procura Federale indaghi e veda. Speriamo che ci lascino giocare nelle prossime partite, sono preoccupato quando vedo una squadra aiutata come ieri il Parma. Speriamo che l'ambiente riesca a riprendersi subito".

LA REPLICA DEL PARMA

Dopo le parole di Zamparini, il Parma ha pubblicato una nota ufficiale di risposta: "Dal giorno della ripartenza in Serie D, la nostra società ha scelto di rimanere totalmente estranea al gioco delle polemiche, delle dichiarazioni o dei commenti sull’operato degli arbitri. [...] nonostante la linea che questa società si è data, è impensabile rimanere in silenzio di fronte alle dichiarazioni odierne. [...] Sia prima che dopo la partita di ieri sera tutti i nostri tesserati hanno sottolineato il valore tecnico assoluto del Palermo, ribadito dallo stesso Zamparini durante la settimana che ha preceduto la gara. Il campo ha però dato un responso diverso dalle attese: non accettarlo e attaccarsi ad allusioni e accuse di questo tipo è inaccettabile. Per questi motivi il Parma Calcio 1913 non ha più intenzione di sopportare il peso di parole irresponsabili e chiede agli organi competenti di prendere tempestivi provvedimenti a tutela dell’immagine della nostra società, nel rispetto dei nostri tifosi e di questo sport".