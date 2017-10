Palermo senza 7 nazionali: "Alla Juve fu permesso di spostare le partite"

A Palermo riesplode la protesta: Zamparini e Lupo fanno sentire la propria voce, il club dirama un comunicato. Il problema è rappresentato dall'esodo dei nazionali che decima, di fatto, la rosa a disposizione di Tedino: in Serie A c'è la sosta, in Serie B si va avanti e gli allenatori sono costretti a schierare formazioni rimaneggiate, prive dei migliori calciatori. Vale soprattutto per i rosanero, ovviamente, perché hanno un organico pieno di stranieri, tutti rimasti dopo la retrocessione dell'anno scorso: come a Brescia alla seconda giornata, pertanto, anche domenica, contro il Parma, i siciliani saranno orfani di gran parte delle loro stelle. Fuori per infortunio Balogh, Aleesami e Rajkovic (che sarebbero partiti comunque molto probabilmente), mancheranno Chochev (c, Bulgaria), Trajkovski (a, Macedonia), Nestorovski (a, Macedonia), Posavec (p, Croazia U21), Struna (d, Slovenia), Cionek (d, Polonia) e Jajalo (C, Bosnia).



Ecco il comunicato del club



"Non siamo riusciti nemmeno con l’aiuto dei nostri legali ad ottenere lo spostamento delle partite in programma simultaneamente con gli impegni dei nostri giocatori nelle rispettive nazionali. Riteniamo che il problema sia soprattutto quello di salvaguardare l’etica sportiva ed i suoi valori. Infatti, essendo stato negato lo spostamento delle partite con delibera della Assemblea della Lega B, in palese conflitto di interessi, e non avendo a nostro parere né la Federazione né il Commissario della Lega B fatto alcun intervento per sanare una situazione di grave ingiustizia sportiva, chiediamo alle Istituzioni palermitane, in primis al Sindaco della Città di Palermo, a quelle siciliane ed a quelle politiche nella figura del Ministro per lo Sport, di intervenire per sollecitare gli Organi sportivi a colmare una grave lacuna: il Palermo Calcio, essendo retrocesso dalla Serie A, ha in organico oltre dieci giocatori convocati dalle proprie Nazionali, dei quali almeno otto titolari in Prima Squadra. I regolamenti prevedono che il Club si impegni a mettere in campo la migliore formazione possibile: orbene, questo ci è impedito in maniera grave. Abbiamo segnalato anche le date per i possibili spostamenti delle gare in oggetto, soluzione fattibile ed in passato applicata per la Juventus (2006/-07, Juve-Napoli rinviata dal 25 marzo al 10 aprile, n.d.r.) e per particolari partite in concomitanza di eventi non previsti o per ragioni di Ordine Pubblico. Chiediamo a Leoluca Orlando ed a tutte le Istituzioni che hanno a cuore la giustizia nei confronti del Palermo Calcio di intervenire presso gli Organi sportivi preposti, in primis il Presidente della FIGC".