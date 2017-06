Palermo, salta il closing: rimane Zamparini

Quasi quattro mesi dopo la conferenza stampa a sorpresa in cui Maurizio Zamparini presentava quello che sarebbe dovuto essere il nuovo proprietario del Palermo, Paul Baccaglini, il closing della società rosanera è saltato. Lo ha confermato lo stesso patron: "Non ho le giuste garanzie non posso lasciare il club al primo che passa. Vado avanti per la mia strada e riporterò la squadra subito in Serie A. Se poi i soldi arriveranno, ne parleremo. Ma la storia per me è chiusa”.



Lo scorso 6 marzo, Baccaglini (imprenditore con un passato in televisione) aveva annunciato l'acquisto del 100% delle azioni del Palermo entro fine mese. Termine poi slittato il 31 maggio ed altre volte sino all'ultimatum di Zamparini datato 29 giugno: "Trovi i soldi entro domani, se no mi tengo la società". Detto, fatto.



Le parole del patron lasciano uno spiraglio aperto su una possibile futura retromarcia che, però, al momento non sembra verosimile. Solo due giorni fa, Baccaglini aveva parlato così: "Spero che al più presto mi possiate chiamare patron e nel dirlo non nascondo l'emozione". Poi, la clamorosa uscita di scena.