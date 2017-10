Palermo, Miccoli condannato a 3 anni e sei mesi per estorsione aggravata

La procura di Palermo ha condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli. La Procura aveva chiesto quattro anni, la difesa assoluzione piena: "Siamo sconcertati: l'esecutore materiale della estorsione è stato assolto e lui, il presunto mandante, è stato condannato. Ricorreremo in appello". Miccoli è scoppiato a piangere dopo la sentenza e ha detto: "Oggi vado via da Palermo".



Secondo la Procura, l'ex bomber, tra il 2010 e il 2011, avrebbe incaricato il suo amico Mauro Lauricella, figlio del boss del quartiere Kalsa, Antonino, detto "U Scintilluni", di recuperare circa 20 mila euro che sarebbero stati vantati da un suo amico per la gestione della discoteca "Paparazzi" di Isola delle Femmine (Palermo).



Lauricella, processato con rito ordinario, è stato assolto dall'accusa di estorsione e condannato per violenza privata aggravata dal metodo mafioso. Miccoli aveva sempre negato di essere a conoscenza delle parentele mafiose di Lauricella e ha detto, durante il processo al suo amico, di essersi disinteressato della vicenda. Nell'ambito della stessa inchiesta venne indagato anche per aver pronunciato la frase che pose poi fine alla carriera a Palermo: "Quel fango di Facone", riferendosi al magistrato italiano assassinato dalla mafia nel 1992.