Palermo, la GdF perquisisce la sede e casa Zamparini

La Guardia di Finanza ha effettuato in mattinata una serie di perquisizioni nella sede del Palermo nell'ambito di un'inchiesta in cui vengono ipotizzati reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Le perquisizioni hanno riguardato anche gli uffici del Gruppo Zamparini e l'abitazione del presidente Maurizio Zamparini.



Una decina di militari della Guardia di Finanza, in abiti civili, sono stati nello stadio Renzo Barbera che ospita la sede sociale del Palermo per acquisire documenti e atti.



Il patron rosanero, però, smentisce qualsiasi reato: "Sembra che venerdì scorso un Pm abbia detto che se io non avessi venduto il Palermo a Baccaglini mi avrebbe arrestato, probabilmente il motivo è questo - le parole di Zamparini a Forzapalermo.it -. Falso in bilancio? Ma per l’amor di Dio, non c’è assolutamente nulla, sono anni che sono a Palermo ed è tutto sotto controllo, i conti sono a posto".



Il Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, che coordina l'inchiesta ha però ribadito tutto in un comunicato: "Questo ufficio ha disposto delle perquisizioni nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di diversi indagati per i reati di appropriazione indebita, riciclaggio, impiego di proventi di origine illecita, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso in bilancio aggravato dalla transnazionalità. L’oggetto delle indagini preliminari in corso non riguarda le vicende relative alla cessione del Palermo calcio".