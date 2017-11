Palermo, il presidente Giammarva: "I conti sono in ordine"

Il presidente del Palermo Giovanni Giammarva interviene dopo la richiesta di fallimento del club avanzata dalla Procura. "La contabilità della società risulta essere in ordine, con un utile di esercizio al 30 giugno scorso di 4 milioni di euro, con un bilancio soggetto alla verifica della Covisoc - organismo di vigilanza istituzionalmente deputato - e già certificato dalla società di revisione che non ha rilevato alcuna anomalia. Inoltre, è stato verificato che la solidità e la capacità patrimoniale dell'U.S. Città di Palermo risulta di gran lunga superiore alla maggior parte delle società sportive di Serie A" si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale dei rosanero.



"A prescindere dall'evidente turbamento causato dalle notizie che in questo periodo si susseguono e che continuano ad incidere negativamente sulle pendenti trattative di cessione della Società, sull'imminente inizio della campagna trasferimenti e, non ultimo, sul potenziale rendimento della squadra - sottolinea Giammarva- , l'U.S. Città di Palermo ritiene che questa sia l'occasione per potere finalmente chiarire all'opinione pubblica la reale situazione patrimoniale e finanziaria della Società, rispondendo a tutte le contestazioni mosse dall'Autorità giudiziaria".

