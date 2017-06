Palermo, finalmente closing: accordo tra Zamparini e Baccaglini

E' stato raggiunto l'accordo per il passaggio delle quote del Palermo Calcio da Maurizio Zamparini alla YW&F, la società londinese indicata dal presidente Paul Baccaglini. Arrivato il closing, entro il 30 giugno avverrà il passaggio di proprietà. Zamparini aveva fissato la deadline alla giornata di ieri per raggiungere l'intesa, intesa che finalmente è stata trovata dopo mesi di attesa.



IL COMUNICATO DEL PALERMO

In data odierna si sono incontrati il presidente del Palermo Calcio Paul Baccaglini e l’attuale proprietario Maurizio Zamparini ed insieme hanno ratificato l’accordo in essere da tempo, in quanto con loro soddisfazione sono finiti in maniera positiva i controlli relativi alla due diligence bancaria. Si prevede pertanto che il passaggio di proprietà, dato i ritardi bancari, avverrà entro il prossimo 30 giugno.