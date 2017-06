Owen: "Pallone d'Oro? Lo darei a Suarez"

"Se dovessi scegliere il centravanti della mia squadra ideale, non avrei dubbi indicherei Luis Suarez e senza esitazioni. È il migliore al mondo è un calciatore che merita il Pallone d'Oro", parole di Michael Owen, vincitore del trofeo nel 2001. "Non ha tutte le caratteristiche per il ruolo di centravanti - ha proseguito l'ex attaccante di Liverpool, Real Madrid, Newcastle, Manchester United e della nazionale inglese in un'intervista a France Football - ma in questo momento non esistono calciatori nel mondo in grado di esprimersi meglio di lui in quella posizione del campo".