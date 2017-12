Osvaldo: "Var nefasto, restituiteci il calcio"

Cosa stava guardando Dani Osvaldo il 13 dicembre quando ha fatto partire un tweet al veleno contro il Var? Semplice, Real Madrid-Al Jazira, semifinale del Mondiale per club che ha fatto parecchio discutere in tutto il mondo, poco abituato agli effetti della tecnologia in campo: prima il gol annullato, convalidato e nuovamente annullato al Real Madrid, quindi il 2-0 giustamente cancellato agli arabi per un fuorigioco di pochissimi centimetri. Modric, Bale e Zidane si sono lamentati per il tempo che occorre per prendere una decisione, la Fifa ha fatto sapere che senza la tecnologia in campo probabilmente il Real sarebbe stato eliminato.

A mi dame el Bar.... el VAR es nefasto ! Devuélvannos el Fútbol gordos hijos de puta ! — Dani Stone (@WalkingTheDog_) 13 dicembre 2017

- ha scherzato Osvaldo su Twitter - Restituiteci il calcio, ciccioni...". Non completiamo la traduzione visto che Osvaldo esagera con le parolacce. Ma la sua non è una voce fuori dal coro: anche l'ex attaccante italo-argentino, ora trasformatosi in musicista dopo le ultime esperienza tutt'altro che esaltanti anche nel campionato argentino, è rimasto scottato dal Var. Ma intanto non si torna indietro: dopo Italia e Germania, dall'anno prossimo anche Ligue 1 e Liga si adegueranno. Tra i grandi campionati manca solo la Premier...