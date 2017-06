Osvaldo: "In Nazionale fumavo con Buffon e Prandelli"

Dani Osvaldo ha confessato che oggi guarda molto più calcio di prima in tv: "Non parlano più di me, così sono tranquillo". Ha cominciato una carriera da rock star che per ora non è ancora decollata. Quella di attaccante poteva andare molto meglio, considerato il talento, ma spesso i suoi "colpi di testa" lo hanno frenato. Uno, non così raro stando anche a quando raccontato da Nainggolan, lo ha svelato in una recente intervista: "Quando ero nella Nazionale italiana, fumavo nello spogliatoio con Buffon e il c.t.".



Il c.t. era Prandelli che applicò il codice etico, ma evidentemente dava libertà su altri aspetti. Osvaldo ha svelato anche le difficoltà avute nel Boca: "Se avessi voluto sarei rimasto, avevo un contratto. Schelotto con me ha sbagliato i modi, ma gli auguro comunque il meglio. Il campionato argentino è il più duro di tutti quelli in cui ho giocato, persino Tevez ha fatto fatica".