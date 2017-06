Osvaldo, altro che Napoli: fa il cantante a Barcellona

Pablo Daniel Osvaldo sta mantenendo la promessa. Dopo il mancato rinnovo con il Boca Juniors ed essere rimasto svincolato, aveva annunciato di voler lasciare il calcio a soli 30 anni per dedicarsi alla sua altra grande passione, la musica. "Ha preso questa decisione dopo la frustrazione per la sua ultima esperienza al Boca, gli ho anche presentato delle offerte ma non ha voluto saperne nulla" aveva confermato il suo agente, Dario Decoud.



Si era parlato di lui anche di uno dei possibili rinforzi per il Napoli dopo l'infortunio di Milik ma l'argentino è stato ripreso a Barcellona nelle vesti di cantante: nuova vita, nuova passione.