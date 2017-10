Orlando City, Kakà: "Non è più un piacere giocare. Potrei fare come Zidane"

Ricardo Kakà potrebbe presto appendere gli scarpini al chiodo. "Giocare non è più un piacere per me, perché provo un sacco di dolore quando finisco una partita: il corpo rivela tutti i miei 35 anni, non è più come prima" rivela a Globo Esporte il brasiliano attualmente in forza all'Orlando City in Mls. Le parole dell'ex Milan arrivanno a distanza di un giorno da quelle di Pirlo che ha annunciato di ritirarsi a dicembre.



Nel futuro di Kakà dovrebbe esserci la panchina: "Mi piacerebbe fare come Zidane. Ha smesso di giocare, si è preso del tempo, ha visto che gli piaceva allenare e ha cominciato a lavorare nel settore giovanile. Potrei seguire le sue orme".