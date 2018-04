Olympiacos, Marinakis multa la prima squadra: "In campo la Primavera"

Quante volte si sono sentiti i tifosi chiedere alla società di mandare in campo la Primavera a fine stagione, dopo un po' di risultati deludenti? Il presidente dell'Olympiacos ha accontentato quelli greci: dopo l'1-1 contro il Levadiakos (arrivato dopo l'altro con il Panathinaikos), Evangelos Marinakis ha multato la prima squadra prima di mandarla forzatamente in vacanza annunciando che sarannp i ragazzini a chiudere la stagione.



L'Olympiacos, terzo in classifica a sei punti dall'Aek Atene quando mancano quattro giornate alla fine del campionato greco, ha scatenato l'ira del patron che ha multato i giocatori per 400 mila euro (200 mila per ogni pareggio) per poi annunciare, secondo quanto riferito dai media ellenici: "Vi interessano solo le case e le auto, non vi importa nulla di questo club. Vi pago milioni perché abbiate tutto ma per le vostre azioni ho cacciato tre allenatori quando invece, tirando le somme, la colpa era vostra".



Ecco perché i soldi delle multe saranno destinati ai ragazzi dell'Under 20, gli stessi che (con qualche rinforzo della prima squadra tra i giocatori salvati dal presidente) concluderanno la stagione: "Questi ragazzi vivono con quello che basta, amano l'Olympiacos e i suoi tifosi molto più di voi" la chiusura del discorso di Marinakis alla squadra.