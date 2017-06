Olanda-Italia 1-2, Eder-Bonucci rimontano gli Oranje

Secondo successo in pochi giorni per l'Italia di Ventura: il 2-1 contro l'Olanda ad Amsterdam (la Nazonale non vinceva un'amichevole in trasferta dal 2011) non darà punti in chiave Mondiale ma aiuta la risalita nel ranking e solidifica l'autostima del gruppo che vince contro una grande del calcio (anche se in questo momento in crisi) festeggiando al meglio i tanti debutti azzurri: Gagliardini (entrato per De Rossi, che raggiunge Zoff a 112 presenze infortunandosi), Spinazzola, Petagna, D'Ambrosio e Verdi. Da segnalare anche il record di Donnarumma che, a 18 anni e 31 giorni, diventa il più giovane portiere italiano a partire titolare in azzurro. Il ct, invece, inanella il settimo risultato utile consecutivo: cinque vittorie e due pareggi.



Non è comunque tutto oro quel che cola, soprattutto considerando i ritmi del match - con l'Olanda vivace solo nella ripresa e quasi sempre attaccata ai singoli più che al gioco corale - e la prestazione di Verratti. Schierato trequartista dietro le punte, il centrocampista del Psg soffre la posizione avanzata arretrando troppo e, dopo l'uscita di De Rossi, non trova più i tempi con i colleghi di reparto. Per Bonucci quinto gol azzurro, di cui quattro da azioni di calcio d'angolo, invece quarto (67 secondi dopo il vantaggio Oranje) per Eder che nel finale esce acciaccato.

IL TABELLINO

OLANDA-ITALIA 1-2

Olanda (4-3-3): Zoet; Tete, Hoedt, Martins Indi, Blind (83' Viergever); Strootman (46' Vilhena), Wijnaldum (77' Toornstra), Klaassen (82' Sneijder); Lens, Depay, Promes (89' Berghuis). All. Grim.

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Rugani, Bonucci, Romagnoli; Zappacosta (62' Spinazzola), Parolo, De Rossi (37' Gagliardini), Darmian (88' D'Ambrosio); Verratti (91' Verdi); Eder (69' Petagna), Immobile (53' Belotti). All. Ventura.

Arbitro: Eriksson (Svezia)

Marcatori: 10' autogol Romagnoli, 11' Eder, 32' Bonucci

Ammoniti: Rugani

LA CRONACA DEL MATCH

-92' Finisce qui: vince l'Italia!

-88' Ancora Sneijder, ancora Donnarumma: il portiere azzurro salva il risultato

-85' Gran tiro dalla distanza di Sneijder, Donnarumma si butta sulla sinistra e mette in angolo

-81' Spinazzola ci prova ma trova la grande respinta di Zoet

-70' Ancora pericoloso Belotti, questa volta su imbeccata di Verratti: il sinistro è parato da Zoet

-68' Girata di Belotti dentro l'area ma Hoedt mura il tiro

-66' Punizione di Depay da 35 metri, nessun problema per Donnarumma che para sicuro

-58' Bonucci sbaglia a centrocampo, palla recuperata da Depay che serve Promes: il sinistro è preda di Donnarumma

-52' L'Olanda è rientrata meglio in campo: Depay serve Lens, cross che Rugani mette in angolo per anticipare Klaassen

-46' Incomincia il secondo tempo



-45+1' Finito il minuto di recupero, tutti negli spogliatoi

-45' Depay fa tutto da solo e lascia sul posto a Parolo, il cross in mezzo è però preda di Donnarumma

-34' Promes di prima intenzione, destro potente ma alto. Sullo slancio l'olandese dà una ginocchiata involontaria alla schiena di De Rossi che è costretto a uscire: sostituito da Gagliardini, che debutta in azzurro

-32' GOL ITALIA! Sul calcio d'angolo Zoet fa un miracolo sul colpo di testa di Parolo ma Bonucci raccoglie la corta respinta e segna da due passi

-31' Contropiede azzurro, velo di Verratti per Zappacosta che entra in area e ci prova: tiro deviato in angolo

-27' Sul calcio d'angolo alla sinistra di Donnarumma, Martins Indi colpisce di testa (con leggera deviazione ancora di Romagnoli) e prende la traversa!

-25' Fitto possesso palla azzurro ma senza sbocchi offensivi

-15' Flipper in area olandese, Immobile prova a colpire ma Martins Indi mette in angolo all'ultimo

-11' GOL ITALIA! Hoedt rinvia corto di testa, palla raccolta da Eder al limite: gran tiro, Zoet battuto

-10'- GOL OLANDA! Autogol di Romagnoli, deviazione sfortunata su tiro-cross di Promes

-8' Azione insistita dell'Italia, poi Eder tira di sinistro da fuori area: palla fuori di poco

-4' Lens colpisce di testa su cross di Promes: Darmian devia in angolo

-Fischio d'inizio: comincia il match!