Olanda, il Feyenoord vince la Supercoppa ma polemiche per la VAR

Il Feyenoord ha battuto il Vitesse ai rigori conquistando la supercoppa olandese: dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (7′ Toornstra, 58′ rig. Büttner), finisce 5-3 dal dischetto. Ma quello che ha fatto più discutere in Olanda è l'applicazione del VAR in una particolare situazione di gioco, tra l'11 il 13' della ripresa.



Sul risultato di 1-0, il Vitesse entra in area e chiede un rigore per un contatto El-Ahmadi-Matavz, l'arbitro Makkelie lascia correre e il Feyenoord riparte in contropiede andando a segnare il 2-0 con Jorgensen. Qui partono 90 lunghi secondi: il direttore di gara non convalida il gol e iniza ad ascoltare gli assistenti addetti alla moviola che stavano valutando il contatto precedente in area di rigore. La decisione arriva dopo un minuto e mezzo: gol annullato al Feyenoord e penalty per il Vitesse che fa 1-1 con Buttner.



Decisione che lascia il pubblico sconcertato ma che sembra giusta vedendo i replay, per fortuna dei tifosi del Feyenoord poi il successo è arrivato comunque. Resta da capire cosa succederebbe in serie A in un caso simile...





I MOMENTI CONCITATI NELL'ATTESA DEL VAR