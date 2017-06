Okaka: "Se continua così Gabbiadini va al Real Madrid..."

E' un Gabbiadini da urlo. L'ex attaccante del Napoli ha realizzato 6 gol in 4 partite con la maglia del Southampton diventando un vero e proprio idolo dei tifosi. Chi lo conosce bene, anche per averci giocato insieme alla Sampdoria, è Stefano Okaka. La punta, attualmente in forza al Watford sconfitto proprio dai Saints nell'ultimo turno di Premier, ha sottolineato al Daily Star: "Gabbiadini è un giocatore fantastico perché è intelligente. Non puoi dargli spazio perchè ti punisce".



Okaka vede un furuto radioso per l'ex compagno: "Ha lavorato molto sulla finalizzazione, ha un gran piede sinistro. Può diventare uno degli attaccanti più forti della prossima stagione di Premier League, ma se continua così l'anno prossimo sarà al Real Madrid!".