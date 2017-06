Offre 2700 euro al Rostov per fare entrare in campo il figlio con Ibra

A Rostov cresce l'attesa per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. E cresce l'attesa per vedere Zlatan Ibrahimovic a tal punto che un tifoso ha offerto 2700 euro al club russo per fare in modo che il figlio entri in campo tenendo la mano all'attaccante svedese.



Una proposta indecente visto che la 'scorta' dei bambini del vivaio ai calciatori all'ingresso nel rettangolo verde è assolutamente gratuita, ma evidentemente questo papà non vuole che sia il caso a decidere chi accompagnerà Ibra. Dal canto suo la punta, nonostante le 35 primavere compiute, continua a essere apprezzato davvero in tutto il mondo...