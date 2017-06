Nuovo sponsor per il Barça: accordo da 60 milioni all'anno

Leader fuori e dentro il campo: il Barcellona ha ufficializzato tramite i propri canali ll'accordo di sponsorizzazione con Rakuten, società giapponese di commercio elettronico nata nel 1997, capace in pochi anni di inglobare società concorrenti in tutto il mondo. Basti pensare che nel 2014 ha acquistato la compagnia di messaggistica istantanea, Viber, per oltre 900 milioni di dollari. Si tratta fondamentalmente del più grande negozio online di tutto il Paese asiatico.



La base dell'accordo, valido a partire dalla stagione 2017-18, prevede circa 60 milioni all'anno in favore del club catalano. Una cifra esorbitante che non ha nulla a che vedere con le sponsorizzazioni delle squadre italiane. Per intenderci, la società della Serie A con più guadagno, in termini di sponsor, è il Sassuolo (22 milioni), finanziato dalla Mapei, società del presidente Squinzi. Più indietro ci sono Juventus (Jeep) e Milan (Fly Emirates), a quota 17 milioni. Meno incassi anche per l'Inter, che, da Pirelli, ha garantiti circa 12 milioni.