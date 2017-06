Nuova Chapecoense, venerdì il raduno della squadra

Dopo la tragedia aerea del 28 novembre scorso, dove persero la vita 19 giocatori (oltre ad altre 52 persone), la Chapecoense si prepara alla seconda vita. Venerdì 6 la squadra si radunerà all'Arena Condà per preparare la nuova stagione impegnativa tra Brasileirao (esclusiva Premium Sport), Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana: la rosa conterà 25 elementi tra cui anche l'ex Palermo Tulio de Melo.



I giocatori hanno già iniziato a mettersi a disposizione del tecnico Vagner Mancini anche per sottoporsi alle visite mediche, tra loro anche Martinucci e Nenem che facevano parte anche della vecchia rosa ma che avevano saltato per infortunio la trasferta in Colombia. Dall'estero sono arrivati il terzino uruguaiano Zeballos ("Onorato di vestire questa maglia"), l'ex Cortinthians Girotto anche se la grossa speranza è quella di rivedere al più presto in campo i superstiti Alan Ruschel e Neto.