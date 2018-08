Nizza, Rivere: "Balotelli ha fatto una scelta di cuore"

Il tormentone sul futuro di Mario Balotelli è terminato lunedì, quando il Nizza ha annunciato la permanenza dell'attaccante in squadra. Eppure in tanti si chiedono cosa sia successo in queste settimane, quando Balo è stato vicinissimo al Marsiglia (per la rabbia dei tifosi rossoneri, vista la rivalità tra le due squadre) senza poi che il trasferimento si completasse. Il presidente Rivere, con un'invervista sul sito ufficiale, ha voluto chiarire ogni punto della vicenda: "Nel contratto di Mario c'era una clausola che abbassava lo stipendio se la squadra non si fosse qualificata nelle coppe europee (il Nizza ha chiuso ottavo, ndr), è naturale quindi che abbia ascoltato tutte le offerte che gli sono arrivate, soprattutto una molto ricca dalla Cina".



« Cela me gêne beaucoup que l’on puisse penser que Mario #Balotelli a fait quelque chose de mal. Parce que ce n’est pas vrai. Nous entrons rarement dans de tels détails, mais il me semble aujourd’hui nécessaire de le faire… »https://t.co/xdpwmB8r6P — OGC Nice (@ogcnice) 23 agosto 2018

Rivere continua: "La sua priorità era rimanere in Europa giocando le coppe dunque, con il nostro accordo, ha visitato le strutture del Marsiglia e trattato. Forse ha fatto solo un errore, quello di non presentarsi ai primi allenamenti: ma con la mente non era a Nizza e comunque è squalificato per le prime tre giornate di campionato".



Infine, la svolta: "Lunedì gli abbiamo fatto una nuova proposta, chiedendo una risposta in 24 ore: ci ha detto sì in tre ore. Ha messo da parte l'aspetto finanziario, ha capito il nostro sforzo economico e ha scelto con il cuore".