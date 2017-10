NIZZA-LAZIO (qui cronaca e tabellino)



L'avvio è scoppiettante: Balotelli sblocca la gara al 4' sorprendendo la difesa biancoceleste su cross di Snejider. I rossoneri non fanno nemmeno in tempo a festeggiare e arriva il pari ospite: Caicedo approfitta della disattenzione di Dante, che lascia sfilare il pallone non intendendosi con Cardinale, e beffa l'estremo difensore francese. Dopo il botta e risposta iniziale il Nizza prova a fare la partita anche se a ritmi molto bassi. I capitolini, in versione 'rimaneggiata' per il robusto turnover attuato da Inzaghi (partono dalla panchina De Vrij, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto e Immobile), controllano senza grosse difficoltà e non rinunciando a qualche proiezione in avanti. La gara scorre senza particolari emozioni fino al 35': Cardinale respinge male la punizione di Nani e Radu scheggia la traversa con un sinistro ravvicinato. Il pericolo corso sveglia almeno in parte la formazione di Favre: Luis Felipe sbroglia una situazione intricata sulla sponda aerea di Dante.



Nel secondo tempo partenza a razzo dei padroni di casa: Strakosha perde la sfera in uscita ma Balotelli non riesce a inquadrare la porta sprecando la chance del 2-1. SuperMario ci riprova poi di sinistro da posizione defilata e tuttavia il risultato è lo stesso. Gli Aquilotti premono e così Inzaghi decide di gettare nella mischia Immobile e Luis Alberto. Il doppio cambio rivitalizza iimmediatamente i biancazzurri: al 65' la dfesa del Nizza sbaglia il fuorigioco, Caicedo si infila sulla sinistra e offre a Milinkovic-Savic l'assist del 2-1.