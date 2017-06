Niente opzione di rinnovo: il Manchester United molla Ibra

Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United si separano dopo solo una stagione. La voce era nell'aria, soprattutto dopo il brutto incidente al ginocchio destro capitato lo scorso 20 aprile contro l'Anderlecht al quasi 36enne attaccante, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Il sito della Premier League ha pubblicato la lista dei giocatori svincolati e figura anche lo svedese che così, dal prossimo 1° luglio, sarà libero di accordarsi con un'altra squadra.



I Red Devils hanno scelto di non esercitare l'opzione di rinnovo per la punta, che ha realizzato 28 gol complessivi, dei quali 17 in campionato. Il futuro del centravanti non è ancora chiaro: negli scorsi mesi si era parlato di un possibile trasferimento in MLS nelle fila dei Los Angeles Galaxy ma non è del tutto escluso che anche qualche squadra italiana possa interessarsi a Ibra. Dettaglio da non trascurare: la punta dovrebbe tornare disponibile nei primi mesi del 2018.