Niang: "Mi ero meritato il Milan: ma quanti cambi di allenatore..."

Poco più di 500 minuti, 6 presenze, un gol e un assist: questo il rendimento di M'Baye Niang al Watford dall'approdo in prestito lo scorso gennaio. L'attaccante francese è ancora di proprietà del Milan e parla così dei rossoneri: "Ero in una squadra di campioni, non si è rotto nulla ma forse la mia carriera aveva bisogno di un cambiamento". Niang rialza la cresta: "In rossonero ho giocato tante partite importanti, segnando anche, ma me l'ero meritato per ciò che avevo fatto al Caen e negli altri prestiti. Non voglio cercare scuse ma i diversi cambi in panchina con relativi cambi di modulo non mi hanno aiutato al Milan".



Ma il 22enne ha le idee chiare: "Non è stato un fallimento lasciare la Serie A, penso che qualsiasi cosa accada nella vita sia sempre un'occasione. Sono in uno dei campionati migliori al mondo, voglio imparare, migliorare per poi ritornare in un grande club". Una crescita anche dal punto di vista comportamentale: "Tutti i giovani hanno problemi, se ripenso a tre anni fa ho fatto davvero errori stupidi ma ora penso di essere maturato, di essere più saggio".