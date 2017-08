Neymar pronto a denunciare il Barcellona

Il Barcellona contro il Paris Saint Germain e ora Neymar contro il Barcellona, sempre per una questione di soldi: in mezzo Uefa e Fifa. Se nel primo caso si tratta del rispetto dei parametri del Financial Fair Play, tra brasiliano ed ex squadra si scende nel personale. Come riporta Globoesporte, Neymar è pronto a denunciare il Barça che non gli vuole pagare il bonus di 26 milioni di euro promessogli al momento dell'ultimo rinnovo di contratto.



I blaugrana avevano depositato la somma davanti a un notaio, promettendo che Neymar l'avrebbe incassato se non fosse stato ceduto. Ora che il grande sgarbo è avvenuto, Bartomeu & co. ritengono che non sia dovuto alcun pagamento a O' Ney. La posizione dell'attaccante e di suo padre è diametralmente opposta: vogliono tutti i 26 milioni.



Nel caso non si arrivasse ad un accordo amichevole, l'unica soluzione sarà rivolgersi alla Fifa.