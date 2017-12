Neymar intervistato da Piqué: "Il Mondiale? Mi feci male e piansi"

Gerard Piqué in versione giornalista, l'amico Neymar che gli risponde a ogni domanda. "Non parliamo del Psg o del Barcellona, si parla solo del Mondiale". I due hanno giocato e vinto insieme in blaugrana e, prima del clamoroso trasferimento del brasiliano, il difensore pubblicò una foto sui social accompagnandolo col celebre "Se queda" ("Resta", n.d.r.). Fu smentito dai fatti, ma i due calciatori ora hanno messo una pietra sopra sulla tormentata estate.



Così, nella "strana" intervista concessa per il magazine 'The players tribune', Neymar ha parlato solo di Mondiale e della sua "voglia di vincerlo visto che l'ultimo non è andato tanto bene". Già, nel 2014, l'attaccante subì un grave infortunio nei quarti di finale della partita contro la Colombia, quando Zuniga, con un'entrataccia da dietro, gli precluse le ultime due partite.



"Quell'infortunio è stato il peggior momento della mia vita - spiega -: in quei giorni piansi tantissimo, vidi piangere anche i miei genitori e i miei amici. Tutta la mia famiglia... Non riuscivo a sollevare le gambe, non riuscivo a muoverle. Il medico mi toccava le gambe e io non sentivo nulla. Cominciai a piangere. Dopo gli esami, mi disse che avrei camminato, ma che per me il Mondiale era comunque finito. Se il colpo fosse stato assestato due centimetri più in lato sarei potuto rimanere paralizzato. Giorni dopo ho assistito in tv alla sconfitta del Brasile per 7-1 contro la Germania in semifinale su una sedia a rotelle, ma io non potevo far nulla e pensavo 'Cosa diavolo sta succedendo?' Poi l'ho chiesto a chi era in campo e tutti risposero: 'Non sappiamo cosa sia successo. Non ha funzionato niente. Non riuscivamo a fare niente'. Un disastro perché nessuno l'ha dimenticato".