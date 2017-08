Neymar fa squadra: coi soldi spesi per lui una formazione al top

Soldi, montagne di soldi, 222 milioni di euro. Una cifra sulla bocca di tutti diventata tormentone senza che nessuno riesca a immaginare davvero quanti siano tutti quei soldi. Gli emiri passeranno alla storia per il trasferimento del secolo: Neymar sotto la Torre Eifel, pagato quanto tutta la Torre Eifel pur di provare a portare la Champions a Parigi.

Ma con 222 milioni, l'assalto alla Champions lo si può dare partendo praticamente da zero e così, giocando con i petroldollari di Nasser Al-Khelaïfi, abbiamo preso il meglio del mercato italiano disegnando una squadra che all'Europa potrebbe ambire per davvero: in porta prendiamo Szczęsny, lerede di Buffon, alla Juve quest'anno farà panchina, ma i 15 milioni spesi dai bianconeri li vale tutti.

Davanti a lui un altro bianconero, Mattia De Sciglio, un acquisto da 12 milioni che sa di scommessa, la coppia di centrali invece è una garanzia colorata di rossonero: da un lato Leonardo Bonucci, futuro capitano del nuovo Milan costato 42 milioni, dall'altro Musacchio e i suoi 18. Sulla fascia sinistra ecco Kolarov, vecchia conoscenza del calcio italiano preso dalla Roma per 5 milioni.

Siamo a 92 milioni e abbiamo già mezza squadra, ne restano da spendere 130 e gli affari veri si fanno a centrocampo, come insegnano Inter e Roma: 11 milioni per i due centrali (5 per Gonalons, ex capitano del Lione, e 6 per Borja Valero, arrivato da Firenze per regalare geometrie al gioco di Spalletti). E ora, con i soldi che restano, liberiamo la fantasia in attacco.

12 milioni li investiamo su Ounas come il Napoli, per il gioiello Bernardeschi seguiamo Marotta e ne investiamo 40, l'acquisto più caro invece è Douglas Costa, 46 milioni complessivi per strapparlo al Bayern di Ancelotti. Ci restano 21 milioni e sono esattamente quelli che la Roma ha speso per Defrel, che Di Francesco ha voluto portarsi da Sassuolo.

Il conto totale fa 222, come Neymar. Non un solo giocatore, ma un 4-2-3-1 che farebbe invidia a molti: obiettivo la Champions e risparmiando anche la super commissione al padre di O'Ney...