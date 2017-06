Neymar debutta come attore, reciterà con Vin Diesel in 'Xxx: Return of Xander'

Un presente da fuoriclasse del calcio mondiale, un futuro da attore. Neymar si divide fra pallone e celluloide, come conferma il trailer del film 'Xxx: Return of Xander', il terzo della fortunata saga di 'Xxx'. Il film, interpretato da Vin Diesel, vedrà il debutto sul grande schermo del fuoriclasse brasiliano del Barcellona.



Nel trailer per il sequel di 'Xxx: State of the union' è possibile ammirare Neymar in quello che gli riesce meglio: il palleggio con un cellulare, ricordando un gesto di Maradona, che amava esibirsi in palleggio con qualsiasi oggetto gli capitasse a tiro. La notizia della partecipazione al film è stata confermata dallo stesso calciatore, resta incerto il ruolo che avrà nella pellicola. "Ho sempre desiderato fare l'attore e sperimentare come ci si sente. Ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato in un film con attori come Vin Diesel, Nina Dobrev e Samuel L. Jackson", ha detto Neymar, in un comunicato.