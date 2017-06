Neymar: corruzione e frode, chiesti due anni di carcere

Quasi quattro anni dopo il trasferimento di Neymar dal Santos al Barcellona, non è ancora chiusa la controversia aperta dalla DIS (il fondo brasiliano che deteneva il 40% del cartellino del giocatore). Secondo l'accusa, la società blaugrana non garantì ai brasiliani la somma che gli spettava dopo il passaggio di Neymar in Spagna.



Nell'ordinanza del processo, in cui sono coinvolti anche il numero uno blaugrana Bartomeu, i genitori del calciatore, l'ex presidente Barça Rosell e, come persone giuridiche, le due società, il giudice ha fissato una somma di quasi 3,5 milioni di euro in materia di responsabilità patrimoniale che gli accusati dovranno versare alla DIS. Inoltre, sono anche stati chiesti due anni di carcere per Neymar e una multa di 195 milioni di dollari al Barcellona con l'accusa di corruzione e frode nel mondo degli affari.