Newcastle-Burton, clamorosa 'papera' dell'arbitro

Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto mercoledì sera durante la sfida del St. James Park tra il Newcastle di Benitez e il Burton. L'arbitro della partita, il sig. Keith Shroud, è stato infatti protagonista di un clamoroso errore tecnico: calcio di rigore per i padroni di casa, Matt Ritichie lo trasforma, ma ci sono alcuni giocatori bianconeri in area e quindi Shroud, che avrebbe dovuto far ripetere il tiro dagli 11 metri, pensa bene di fischiare un calcio di punizione a favore degli ospiti.

Una decisione che ha ovviamente scatenato la reazioni di tutti i giocatori del Newcastle, ma nonostante le proteste e le discussioni coi propri assistenti, il direttore di gara non ha cambiato la propria decisione. Per la cronaca il Newcastle è comunque riuscito a portare a casa il match, vinto 1-0 grazie al gol di Matt Ritchie, che senza l'errore dell'arbitro avrebbe potuto festeggiare una doppietta.

