Newcastle, Benitez promosso in Premier League

Rafa Benitez può far festa. Dopo l'amara retrocessione della passata stagione, quando subentrò a campionato in corso e non riuscì a salvare il Newcastle, l'ex tecnico di Inter e Napoli è riuscito a riportare i Magpies in Premier League. Il verdetto aritmetico è arrivato con la vittoria per 4-1 contro il Preston North End.



Il successo ottenuto al St James' Park, in uno stadio in festa, consente a Benitez di salire a 88 punti e di portare a 9 le lunghezze di vantaggio sul Reading, terzo. Il Newcastle raggiunge così il Brighton, già promosso e primo in classifica con 92 punti. Il purgatorio dei bianconeri in Championship, la serie B inglese, è durato meno di un anno. Un'impresa tutt'altro che scontata, tanto che la compagine allenata da Benitez è soltanto la seconda squadra a tornare in Premier immediatamente dopo essere retrocessa.