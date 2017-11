Nazionale, Zaza si fa male in allenamento: salta l'andata con la Svezia

L'immagine di Simone Zaza che lascia l'ultimo allenamento zoppicante non deve aver fatto troppo piacere a Gian Piero Ventura. Il commissario tecnico della Nazionale aveva puntato molto sull'attaccante del Valencia, tornato in gran forma dopo un anno di alti e bassi, ma ora il giocatore al 99,9% salterà la gara d'andata del playoff mondiale contro la Svezia per il riacutizzarsi di un pregresso problema al ginocchio sinistro.



In attesa di capire l'entità dello stop (Zaza spera di essere disponibile per il ritorno), Ventura deve ovviamente rivedere la formazione che aveva in mente per la sfida di Solna: la soluzione più probabile è quella di Belotti, titolare per tutte le qualificazioni, ma rientrato da poco dall'infortunio e non al massimo della condizione. L'idea del c.t., del resto, è quella di giocarsela sul piano della fisicità, ecco perché il centravanti del Torino è decisamente favorito sull'interista Eder, che pure segnò il gol decisivo alla Svezia ad Euro 2016.