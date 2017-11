Nazionale, Zaza e Jorginho tornano contro la Svezia

È l'italo-brasiliano Jorginho la sorpresa delle convocazioni azzurre in vista del playoff mondiale contro la Svezia. Tra i 27 della lista del c.t. Ventura, c'è infatti il centrocampista del Napoli che finora era stato sempre escluso dall'allenatore. Com'era già nell'aria torna l'attaccante Simone Zaza, che al Valencia sta disputando un grandissimo campionato, così come il romanista Florenzi, a lungo fuori per i suoi infortuni, ma ora completamente ristabilito. Gli Azzurri giocheranno venerdì 10 la gara d'andata a Stoccolma e lunedì 13 quella di ritorno a San Siro.



Ecco l'elenco completo dei convocati



Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Daniele De Rossi (Roma), Stephan El Shaarawy (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Simone Zaza (Valencia).