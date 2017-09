Nazionale, Verdi convocato per le gare con Macedonia e Albania

È Simone Verdi l'unica novità tra i convocati della Nazionale italiana per le due gare di qualificazione al Mondiale contro Macedonia (in programma venerdì 6 ottobre a Torino) e Albania (lunedì 9 a Scutari): il c.t. Ventura premia così il grande inizio di stagione dell'ala del Bologna chiamando ben 5 esterni d'attacco per il suo 4-2-4. Rispetto alle scelte fatte a fine agosto, mancano gli infortunati Montolivo e Conti, a centrocampo confermato Pellegrini, tra i terzini c'è Zappacosta, che a settembre era stato chiamato in extremis per la sfida a Israele dopo l'infortunio di Spinazzola. Restano fuori Florenzi (che sta ritrovando la forma dopo il lungo stop) e Gagliardini, poco convincente con la maglia dell'Inter nell'ultimo mese.



Ecco l'elenco completo



Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).